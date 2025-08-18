Domenica 17 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
18 ago 2025
Borsa: Europa incerta, attesa per Trump-Zelensky

Avvio incerto per le Borse in Europa, con lo Stoxx 600 stabile e un quadro misto tra gli indici di riferimento nazionali mentre gli investitori tengono gli occhi puntati sul prossimo incontro tra Trump e Zelensky. Londra apre in rialzo dello 0,2%, Francoforte in calo dello 0,19%, Parigi piatta (+0,08%).

Le banche sono deboli e pesano sui listini, con Commerzbank (-3,19%) che perde terreno dopo un downgrade da parte degli analisti di Deutsche Bank, deboli anche Hsbc (-0,6%), Banco Santander (-0,9%) e Bbva (-0,9%).

© Riproduzione riservata

