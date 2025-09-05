Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo NiñaTestamento ArmaniVariante StratusDuchessa di KentSinner oggi Us OpenLuna di sangue
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Europa in rosso coi dati Usa, Francoforte -0,7%
5 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Europa in rosso coi dati Usa, Francoforte -0,7%

Borsa: Europa in rosso coi dati Usa, Francoforte -0,7%

Parigi cede lo 0,4% e Londra lo 0,1% male petroliferi e banche

Parigi cede lo 0,4% e Londra lo 0,1% male petroliferi e banche

Parigi cede lo 0,4% e Londra lo 0,1% male petroliferi e banche

Chiusura in calo per le principali Borse europee, che scontano i dati deludenti sul mercato del lavoro americano e le vendite sui petroliferi, in scia al forte calo del prezzo del greggio, e sui bancari, che scontano l'aumento delle scommesse per un taglio dei tassi da parte della Fed.

Francoforte ha ceduto lo 0,73%, Parigi lo 0,36% e Londra lo 0,09%, con l'indice dei titoli energetici in calo di oltre il 2%, per effetto del pressing dell'Arabia Saudita per un nuovo aumento della produzione nella riunione dell'Opec+ in programma nel weekend.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa