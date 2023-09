Borsa, Europa in rialzo, Milano +0,2% dopo la Bce Le principali borse europee hanno registrato un rialzo dopo l'aumento dei tassi della Bce. Londra è la migliore (+0,9%), seguita da Amsterdam, Madrid e Parigi. Rendimento italiano in calo al 4,36%, quello tedesco al 2,59%. Future Usa positivi in attesa di dati macroeconomici.