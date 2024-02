Borsa: Europa in rialzo, listini Usa contrastati, Milano +0,45%

Si confermano positivi gli indici delle principali borse europee con i listini Usa contrastati a cavallo della parità (Dow Jones -0,08%, Nasdaq +0,18%), con dati sull'occupazione migliori delle stime. La migliore è Amsterdam (+1,65%), seguita da Parigi (+0,9%), Milano (+0,45%) e Madrid (+0,35%), mentre Londra (-0,2%) si muove sotto la parità. In rialzo a 157,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in rialzo di 4,5 punti al 3,92%e quello tedesco di 3,8 punti al 2,35%. Sale il dollaro che sfiora gli 0,93 euro e supera le 0,79 sterline, mentre sul fronte delle materie prime avanza il greggio (Wti +2,1% a 75,42 dollari al barile) e cede il gas naturale (-0,8% a 27,96 euro al MWh). Contrastati l'oro (-0,28% a 2.030,6 dollari l'oncia) e l'acciaio +0,57% a 3.849 dollari la tonnellata. Sui listini si sente ancora l'effetto dei risultati di fine anno delle varie società, a partire da Banco Bpm (+1,07%), che li ha appena diffusi. Effetto conti in particolare per l'olandese Adyen (+21,54%) che ha stupito gli analisti, spingendo di rimando anche i rivali come Nexi (+1,58%) in Piazza Affari. Vola dopo i risultati Kering (+5,15%), che spinge al rialzo anche Pandora (+4,39%), Cucinelli (+3,34%) e Moncler (+0,96%). Acquisti su Stm (+3,6%), Stellantis (+1,98%), in attesa dei conti il prossimo 15 febbraio, e Mediolanum (+1,51%), fresca di risultati. Effetto conti su Credit Agricole (-5,39%), deboli anche Standard Chartered (-1,79%), Commerzbank (-1,25%), Sabadell (-0,84%) e Intesa (-0,6%) a differenza di Unicredit (+1%).