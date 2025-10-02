Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis

Borsa: Europa in rialzo, guarda alle prossime trimestrali
2 ott 2025


Parigi +0,73%, Francoforte +0,75% Londra +0,12%





Apertura in rialzo per le Borse in Europa aspettando la prossima stagione di utili. Parigi guadagna lo 0,73%, Francoforte lo 0,75% e Londra lo 0,12 per cento. Le stime degli analisti sono ottimistiche, il settore farmaceutico rimane positivo, i minerari hanno margini di miglioramento, immobiliare e lusso sono esposti alla debole domanda cinese, energia e difesa potrebbero essere volatili.

