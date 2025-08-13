Borsa: Europa in rialzo, futures Usa positivi, Milano +0,6%

Borse europee positive al traguardo di metà seduta in vista di un possibile taglio dei tassi Fed in settembre all'indomani dell'inflazione Usa. Madrid guadagna lo 0,9%, Francoforte lo 0,65%, Milano lo 0,6%, Parigi lo 0,5% e Londra lo 0,2%. Positivi i future Usa in attesa delle richieste settimanali di mutui e delle scorte settimanali di greggio secondo la 'Energy information administration' (Eia). Proprio il greggio è in calo da questa mattina (Wti -0,57% a 62,81 dollari al barile) all'indomani delle stime dell'American Petroleum Institute (Api), con un inatteso aumento di 1,5 milioni di barili, segno di una minor domanda di petrolio nell'ultima settimana.

Sale il gas (+0,6% a 32,6 euro al MWh), mentre appare fiacco l'oro (-0,11% a 3.362 dollari l'oncia) e cala il dollaro a 85,36 centesimi di euro e 73,66 penny. In calo a 77,4 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5,3 punti al 3,47% e quello tedesco di 4,1 punti al 2,7%.

Contrastati i produttori di microprocessori Stm (-1%), e Asml Holding (+1,1%), così come gli automobilistici Stellantis (-1,45%) e Ferrari (+0,4%). Sale il lusso con Christian Dior (+1,3%), Lvmh (+1,15%) e Kering (+0,9%). Poco mossa invece Moncler (+0,26%). Corre tra i bancari Popolare Sondrio (+3,29%) insieme a Bper (+2,46%; che dopo l'Opas la controlla all'80%. Bene anche Intesa (+1,35%), Mps (+1,3%), Sabadell (+1,15%) e Banco Bpm (+0,9%). Più caute Commerzbank (+0,44%) e Unicredit, che si porta in parità. Deboli i petroliferi TotalEnergies (-1,52%), Bp (-1,4%), Shell (-0,55%) ed Eni (-0,4%).