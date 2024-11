Borsa: Europa in ordine sparso, sale Wall Street, Milano -0,15%

Si muovono in ordine sparso le principali Borse europee con gli indici Usa in territorio positivo (Dow Jones +1%, Nasdaq +0,36%). Milano (Ftse Mib -0,15%) è l'unica in calo, preceduta da Parigi (+0,1%), Londra (+0,42%), Francoforte (+0,65%) e Madrid (+0,9%). Scende a 125,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,4 punti al 3,45% e quello tedesco di 3,4 punti al 2,2%. Contrastate le quotazioni del greggio (Wti -1,36% a 70,27 dollari al barile) e del gas (+2,37% a 48,13 euro al MWh). A due velocità anche l'oro (-1,54% a 2.637,61 dollari l'oncia) e l'acciaio (+0,15% a 3.311 dollari la tonnellata). In calo il dollaro a 0,95 euro e poco sopra le 0,79 sterline. A tenere banco oggi è l'offerta pubblica di scambio di Unicredit (-4,32%) su Banco Bpm (+5,06%). Scivola Commerzbank (-6,07%), che per l'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel è ormai soltanto "un investimento" che "ha tempo per maturare". In calo anche Mps (-1,45%), di cui Banco Bpm ha il 5%, ma su cui Unicredit "non ha ambizioni". Positive Standard Chartered (+2,03%), Santander (+1,63%), Bbva (+1,53%) e Hsbc (+1,33%). Acquisti sugli automobilistici Volvo (+4,17%), Porsche (+2,12%), Stellantis (+2,05%), che avvia la produzione di un furgone elettrico, e Bmw (+1,77%), poco mossa invece Ferrari (+0,22%). Deboli i petroliferi TotalEnergies (-1,47%), Shell (-1,38%), Eni (-1,05%) e Bp (-0,84%). Acquisti sui produttori di semiconduttori Stm (+4,7%), Aixtron (+4%) ed Asm (+1,31%).