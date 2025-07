Borsa: Europa in ordine sparso con Wall Street, Milano +0,5%

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee dopo l'avvio positivo dei listini Usa, con il Dow Jones in crescita dello +,2% e il Nasdaq dello 0,35%. Milano (Ftse Mib +0,53%) è la migliore, seguita da Parigi (+0,3%), Londra (+0,17%), Madrid (+0,02%) e Francoforte (-0,.02%). Si assesta sopra gli 85 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,8 punti al 3,54% e quello tedesco di 1,6% al 2,69%. In ribasso il dollaro sotto gli 0,86 euro e poco sopra 0,74 sterline. Sale l'oro (+0,77% a 3.351,48 dollari l'oncia) insieme al greggio (Wti +1,13% a 68,31 dollari al barile), mentre perde quota il gas naturale (-0,94% a 34,09 euro al MWh).

Sui listini svetta Iveco (+7,41%), su ipotesi di cessione di Exor (+1,07% ad Amsterdam) all'indiana Tata, storico partner del Lingotto. Occhi puntati anche su Vivendi (+11,69%), su cui l'Autorità dei mercati di Parigi ha obbligato il gruppo Bolloré a lanciare un'Opa entro 6 mesi a seguito della scissione del gruppo avvenuta a fine 2024. Sotto i riflettori anche Saab (+15,59%) che ha alzato le stime sull'intero esercizio dopo la trimestrale. Bene anche Leonardo (+2,56%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto degli analisti di Dz Bank.

Acquisti sui petroliferi Bp (+1,28%), TotalEnergies (+0,93%), Shell (+0,7%) ed Eni (+0,65%). Segno meno per i bancari Commerzbank (-1,3%), dopo l'ennesimo 'no' del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Unicredit (-0,1%), alle prese a sua volta con l'Ops su banco Bpm (-0,05%). Sul fronte del risiko si segnalano anche Mediobanca (+0,96%) con l'Ops di Mps (+0,7%) in corso e Bper (+1,33%), la cui offerta pubblica di scambio e di acquisto su Popolare Sondrio (+1,13%) si riapre il prossimo 21 luglio.