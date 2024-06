Borsa: Europa in frenata, tensione sui titoli di Stato

Frenano e cancellano i rialzi i listini europei. La seduta è iniziata con un tentativo di stabilizzazione ma la volatilità resta alta e gli indici oscillano a partire dalle turbolenze politiche in Francia e con i futures sugli indici americani. Londra cede lo 0,22%, Francoforte lo 0,04%, Madrid lo 0,7%, Parigi azzera i guadagni (+0,08%) e Milano li riduce allo 0,3 per cento. "Finché la progressione degli spread non si modererà, il sentimento dovrebbe rimanere più fragile di prima" commenta un analista. Il differenziale tra il Bund tedesco e il Btp italiano è di 155 punti e di 80,1 punti (ai massimi) quello con il decennale francese.