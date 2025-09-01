Domenica 31 Agosto 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Ultima ora
Borsa: Europa in cauto rialzo, corre Rheinmetall
1 set 2025
Francoforte e Milano +0,35%, Londra +0,15%

Modesto rimbalzo per i listini in Europa all'inizio di un mese che potrebbe mettere a dura prova i mercati, che si avvicinano ai massimi storici. Lo Stoxx 600 europeo cresce dello 0,2% puntando sulla difesa. Bae Systems guadagna l'1,88% e Rheinmetall il 2,6% dopo che il Financial Times scrive che l'Europa sta lavorando a piani dettagliati per potenziali schieramenti post-conflitto in Ucraina. Leonardo guadagna il 2,77 per cento.

Tra i listini il migliore è Francoforte (+0,35%), Milano sale dello 0,35%, Londra dello 0,15% e Parigi rallenta poco sopra la parità (+0,09%).

