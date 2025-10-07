Borsa: Europa in cauto rialzo con Wall Street, Milano +0,2%

Proseguono in rialzo le principali borse europee dopo l'avvio positivo dei listini Usa. Francoforte guadagna lo 0,2%, insieme a Milano, Parigi lo 0,15% e Londra lo 0,1%, mentre Madrid oscilla intorno alla parità. In crescita dello 0,25% il Dow Jones e dello 0,2% il Nasdaq.

Sale a 82,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,1 punti al 3,55%, quello tedesco di 0,7 punti al 2,72% e quello francese di 1,1 punti al 3,57%, con uno spread di 2,9 punti sull'Italia. Cede il greggio (Wti -0,66% a 61,27 dollari al barile), sale il gas (+0,24% a 33,2 euro al MWh) e balza verso nuovi massimi l'oro (+0,47% a 3.978,1 dollari l'oncia), poco sotto quota 4mila dollari. In rialzo il dollaro a 85,71 centesimi, 150,83 yen e 74,49 penny.

In luce il comparto del lusso con Kering (+6,26%), promossa dagli analisti di Morgan Stanley. Seguono Christian Dior (+3,25%9, Burberry (+3,1%), Lvmh (+3%), Moncler (+2,67%), maglia rosa in Piazza Affari e Cucinelli (+1,7%). In luce Unipol (+2,34%) su ipotesi di risiko tra banche e assicurazioni. Più cauta Generali (+1%), deboli invece Mediobanca (-1,49%), Bper (-1,33%) , Mps (-1,1%) e Banco Bpm (-1%). Fiacca Unicredit (-0,05%), positiva Intesa (+0,65%). In campo automobilistico corre Renault (+3,1%), su ipotesi di stampa di un imminente taglio di 3mila posti a livello mondiale, seguono Stellantis (+1,45%) e Ferrari (+0,59%).