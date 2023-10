Borsa, Europa in calo, Zurigo la peggiore con Nestlè e Roche"."Borsa, Europa in ribasso, Zurigo la peggiore con Nestlè e Roche La seduta inizia in calo per le Borse europee: Parigi -0,69%, Londra -0,5%, Francoforte -0,23%, Milano -0,4%. Zurigo è la peggiore con -1,2%, influenzata da Nestle e Roche. I conti hanno deluso le attese.