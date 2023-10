Borsa, Europa in calo, Wall Street contrastata, Milano -0,7% Le principali borse europee peggiorano, con Francoforte in parità. Il differenziale Btp-Bund scende a 195,8 punti. Saipem e Moncler in Piazza Affari, Sanofi, Electrolux e Fortnox in calo. TotalEnergies, Shell, Eni e Bp in rialzo.