Si chiude in calo la seduta sulle principali Borse in Europa. Fa eccezione Madrid che archivia un guadagno dello 0,97% Londra, ferma sulla parità per tutta la seduta, chiude appena sotto (-0,09%), Parigi ha perso lo 0,58% e Francoforte lo 0,27%, Milano lo 0,48 per cento.