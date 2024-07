Borsa: Europa in allungo dopo Wall Street, Milano +1,2%

Allungano il passo le principali borse europee insieme a Wall Street, partita in rialzo. Milano (+1,2%) è la migliore seguita da Madrid (+0,97%), Parigi (+0,75%) e Francoforte (+0,7%), mentre Londra si porta sulla parità (-0,02%). Gli occhi degli investitori sono puntati sulla decisione della Fed di domani, che lascerà comunque invariati i tassi, dando però indicazioni sul prossimo appuntamento di settembre. Prosegue intanto la stagione delle semestrali. Scende a 134,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano e tedesco in ribasso entrambi di 1,5 punti, il primo al 3,68%, il secondo al 2,33%. In rialzo il dollaro a 0,92 euro e 0,79 sterline. Si conferma in calo il greggio (Wti -1,04% a 75,02 dollari al barile), stabile l'oro (+0,04% a 2.392,5 dollari l'oncia), mentre riduce il calo il gas (-0,36% a 33,73 euro al MWh). In Piazza Affari le hanno annunciate Poste (+4,28%), Intesa (+3,68%) e campari (-3,11%), mentre nel resto d'Europa lo hanno fatto il gestore patrimoniale inglese St Jame's Place (+25,34%) e la banca londinese Standard Chartered (+6,91%) insieme al colosso del materiale elettrico francese Rexel (-6,79%). Effetto conti anche per la svizzera Clariant (-6,89%) e il produttore di alcolici britannico Diageo (-5,63%).