Borsa: Europa fiacca nel finale, New York debole, Milano -0,1%

Borse europee fiacche nel finale con gli indici Usa in rosso (Dow Jones -0,17% e Nasdaq -0,27%). Francoforte guadagna lo 0,15%, Parigi lo 0,1%, Londra è invariata, Milano cede lo 0,1% e Madrid lo 0,2%.

Si assesta a 82 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,4 punti al 3,54%, quello tedesco di 0,1 punti al 2,72% e quello francese di 1,3 punti al 3,58%, con uno spread di 3,7 punti sull'Italia. Poco mosso il greggio (Wti -0,1% a 61,61 dollari al barile), sale il gas (+0,57% a 33,31 euro al MWh) e l'oro si spinge poco sopra i 3.980 dollari l'oncia (+0,53%). In rialzo il dollaro a 85,68 centesimi, 151 yen e 74,4 penny.

Svetta Kering (+5,95%) tra i titoli del lusso, spinta dagli analisti di Morgan Stanley. Si muovono sulla scia Lvmh (+3,9%), Christian Dior (+3,75%), Burberry (+3,1%), e Moncler (+2,4%), seguita da Cucinelli (+1,6%). In luce Unipol (+2,34%) su ipotesi di risiko tra banche e assicurazioni. Più cauta Generali (+0,8%), deboli invece Banco Bpm (-1,55%), Montepaschi (-1,5%), Bper (-1,45%) e Mediobanca (-1,2%). Debole Unicredit (-0,57%), poco mossa Intesa (-0,05%). Sugli scudi l'automobilistico Renault (+2,5%), che secondo la stampa d'Oltralpe potrebbe tagliare 3mila posti di lavoro a livello mondiale, più caute Stellantis (+0,7%) e Ferrari (+0,35%).