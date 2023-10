Borsa, Europa disordinata, Wall Street ok, Milano +0,9%

Le Borse europee chiudono la seduta in ordine sparso, con i listini Usa in territorio positivo. Milano (+0,9%) e Parigi (+0,55%) accelerano, mentre Madrid (-0,32%) e Londra (-0,27%) restano in calo. Francoforte rimane invariata. Gli occhi sono puntati sulla Bce, che mercoledì non modificherà i tassi, e sul Pil Usa, previsto in rialzo tra il 2 e il 3,6% l'indomani. In primo piano anche le guerre tra Israele e Hamas e tra Russia e Ucraina, in corso da 20 mesi. La tensione sui titoli di Stato si è attenuata: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi è sceso a 197,9 punti, con il rendimento italiano in calo di 6,5 punti al 4,85% e quello tedesco di 1,1 punti al 2,87%. L'euro è salito a 1,06 dollari, la sterlina a 1,22 biglietti verdi e il rublo a 94,54 sul dollaro e 100,5 sull'euro. L'oro è rimasto invariato a 1.977,32 dollari l'oncia, il greggio (Wti) ha perso lo 0,97% a 87,25 dollari al barile, mentre il gas naturale è rimbalzato dello 0,37% a 51,3 euro al MWh. I petroliferi Bp (-2,7%), Repsol (-1,45%), TotalEnergies (-0,32%), Shell (-0,16%) ed Eni (-0,06%) sono deboli. Contrastati gli automobilistici Stellantis (+1,85%) e Ferrari (+0,4%) da un lato e Volkswagen (-1,8%) e Mercedes (-0,98%) dall'altro, in vista dell'imminente trimestrale, già diffusa da Renault (-1,62%) lo scorso 19 ottobre. Pirelli (-3,77%) è stata tagliata a 'neutral' da Intermonte. Nel settore bancario spiccano i rialzi di Bper (+4,37%) e Unicredit (+2,28%), che ha sottoscritto un accordo con Alpha Bank (invariata ad Atene). Acquisti su Banco Bpm (+1,15%), Mediobanca (+1,13%), Intesa (+1%) e Credit Agricole (+0,903%). Nexi (-2,78%) è penalizzata dal taglio della raccomandazione a 'hold' da parte di Deutsche Bank, mentre Tim (-2,45%) si prepara a riunire il Cda sull'offerta di Kkr.