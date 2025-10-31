Borsa: Europa debole, Wall Street positiva, Milano -0,1%

Si mantengono deboli i principali listini di borsa europei dopo l'avvio in rialzo di Wall Street (+0,15%) e del Nasdaq (+1%) a New York. Milano cede lo 0,1%, Madrid lo 0,25%, Londra lo 0,43%, Parigi lo 0,53% e Francoforte lo 0,75%.
Si assesta sopra i 75 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,9 punti al 3,39%, quello tedesco di 1 punto al 2,63% e quello francese in rialzo di 0,3 punti al 3,42%.
In rialzo il greggio (Wti +1% a 61,18 dollari al barile) a differenza del gas (-0,56% a 31,2 euro al MWh). Sale l'oro (+0,58% a 4.007,5 dollari l'oncia) e il dollaro, che passa di mano a 0,87 centesimi, e 76,23 penny.
Deboli gli assicurativi Axa (-3,8%), Allianz (-2,15%) e Unipol (-1,55%), più cauta invece Generali (-0,57%). Tra i bancari cede Intesa (-2,6%) dopo i conti dei 9 mesi mentre corre SocGen (+2,45%). Rialzi più contenuti per Unicredit (+0,71%), e Bper (+0,63%), poco mossa invece Bpm (-0,2%).
In Piazza Affari corrono Interpump (+5,23%), spinta dagli analisti di Equita, mentre Prysmian (+2,7%) tenta il rimbalzo dopo lo scivolone del 4% della vigilia a seguito dei conti dei 9 mesi. Fa esattamente il contrario Italgas (-0,81%), che aveva toccato nuovi massimi dopo i conti e l'aggiornamento al piano strategico.