Borsa: Europa debole, occhi su trimestrali e Bce, Milano -0,9%

Appaiono deboli le principali borse europee dopo oltre 3 ore e mezza di scambi, mentre proseguono in rialzo i future Usa. Gli occhi degli investitori sono puntati sulle trimestrali e sul direttivo della Bce di giovedì prossimo, che secondo le stime lascerà i tassi invariati. La peggiore è Milano (-0,9%), in coda dietro Parigi (-0,54%), Madrid (-0,25%), Francoforte (-0,2%) e Londra (-0,1%), che gira i territorio negativo.

In calo a 84,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in ribasso di 6,3 punti al 3,48% e quello tedesco di 5,8 punti al 2,63%. Prosegue in calo il dollaro sotto 0,86 euro e poco sopra 0,74 sterline, mentre sale l'oro (+0,4% a 3.364,77 dollari l'oncia), inverte la rotta il greggio (Wti -0,25% a 67,17 dollari al barile) e accelera il gas naturale (+0,76% a 33,85 euro al MWh).

Riduce il calo Stellantis (-1,63%) dopo la trimestrale, diffusa anche da Ryanair (+7,48%). Li presenteranno domani invece Unicredit (-1,46%), il produttore di semiconduttori Asm International (+0,62%), Poste (-0,28%) e Dassault (-1,7%). Sotto pressione nel settore Saab (-8%), frenata dalla raccomandazione di vendita di Danske Bank e Leonardo (-1,73%), in lizza per rilevare la divisione veicoli militari da Iveco (+0,366%) insieme alla tedesca Rheinmetall (-1%).

Scivolano le banche, da Banco Bpm (-2,7%) a due giorni giorni dalla chiusura del periodo di adesione per l'Ops di Unicredit a Bper (-1,91%), con la riapertura dell'Opas su Popolare Sondrio (-1,58%). Difficoltà anche per Bnp (-1,77%), Mps (-1,57%), il cui amministratore Luigi Lovaglio illustra a New York l'Ops su Mediobanca (-0,41%). Segno meno anche per Bbva (-1,45%) e SocGen (-1,18%) insieme a Intesa (-0,76%).