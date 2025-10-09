Borsa: Europa debole nel finale, sale Francoforte, Milano-1,35%

Borse europee deboli nel finale insieme agli indici Usa, girati in negativo, con il Dow Jones in calo dello 0,34% e il Nasdaq dello 0,27%. Milano cede l'1,35% frenata da Ferrari (-14,5%) dopo le stime al 2030. In calo anche Madrid (-0,5%), Londra (-0,3%) e Parigi (-0,1%), mentre sale Francoforte (+0,25%). Si riporta a 80 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,9 punti al 3,5%, quello tedesco di 2,6 punti al 2,7% e quello francese di 1,1 punti al 3,52% in attesa di conoscere il nuovo primo ministro incaricato dal presidente Emmanuel Macron.