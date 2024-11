Borsa: Europa debole in attesa dei dati Usa, l'euro recupera

Le Borse europee scivolano mentre l'euro si rafforza sul dollaro (a 1,05) dopo le indicazioni dell'esponente della Bce Isabel Schnabel che in un'intervista a Bloomberg ha detto in sostanza di ritenere che non ci sia ancora tanto spazio per altri tagli dei tassi da parte di Francoforte. L'attenzione è comunque rivolta soprattutto agli Usa dove verrà diffuso il Pce, l'indice dei prezzi più seguito dalla Fed. In arrivo inoltre la seconda lettura del Pil nel secondo trimestre, redditi e consumi delle famiglie e i sussidi di disoccupazione. In positivo c'è solo Londra (+0,12%), dove corre Easyjet (+2,2%) dopo i conti e il dividendo. Sono invece deboli i listini dell'eurozona a partire da Parigi (-1%) dove sono aumentati i rendimenti dei titoli di Stato per le incertezze sulla tenuta del governo guidato da Michel Barnier. Milano perde lo 0,8% zavorrata da Stm (-2,95%) e Generali (-2,27%) mentre brilla Mps (+1,25%) ed è migliorata Banco Bpm (+0,87%) in attesa di capire come finirà con Unicredit (invariata). Limita il ribasso Francoforte (-0,27%). Tra le materie prime è poco mosso il greggio in attesa delle decisione del meeting dell'Opec+. Il Wti americano è a 68,7 dollari al barile, il Brent a 72,8.