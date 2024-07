Borsa: Europa debole con Wall Street, a Milano -0,2% ok Unieuro

Restano deboli le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street, alla viglia della Bce che secondo le attese non toccherà i tassi. Tiene soltanto Londra (+0,04%), calano Francoforte (-0,4%) e Parigi (-0,36%) dove EssilorLuxottica (-4,6%) risente dell'acquisto da 1,5 miliardi di dollari in contanti di Supreme, più che altro perché si tratta di una mossa che ha colto di sorpresa il mercato. A Milano (-0,2%), dove brilla A2a (+3%), pesano Iveco (-2%), Amplifon (-1,58%) e Prysmian (-1,56%) insieme a Stm (-1,5%). Quest'ultima risente in parte dello scivolone di Asml (-7,9%) alla Borsa di Amsterdam: pur avendo registrano nel secondo trimestre ordini migliori del previsto il gruppo olandese di impianti per fare i microchip risente della indiscrezioni di Blomberg secondo cui l'amministrazione Biden starebbe valutando misure più severe per limitare la manutenzione e riparazione dei macchinari in Cina. Fuori dal paniere principale di Piazza Affari, Unieuro (+40% a 11,5 euro) vola invece verso il valore dell'opa di Fnac-Darty (-3,7% a Parigi) e di Daniel Kretinsky