Borsa: Europa debole col lusso, cala il gas. Btp sotto 4,7%

Borse europee deboli nella prima parte della mattinata, con il settore del lusso che sbanda in scia ai conti deludenti di Lvmh (-6,8%) e Parigi, dove il colosso del lusso è quotato, che indossa la maglia nera (-0,7%). Milano e Francoforte cedono lo 0,1% mentre Londra sale dello 0,1%, con anche i future su Wall Street in rialzo frazionale. In forte calo il gas, che cede il 4,7% a 47,2 euro al megawattora in attesa di novità sull'incidente occorso domenica al gasdotto finlandese Baltic Connector, di cui si sospetta il sabotaggio, mentre il petrolio è poco mosso, con il Wti sostanzialmente invariato a 86,13 dollari. I listini europei sono in attesa delle minute della Fed dopo che diversi banchieri centrali americani, all'inizio di questa settimana, hanno suggerito una possibile pausa nella stretta monetaria, alla luce della corsa dei tassi dei Treasury a cui si è recentemente assistito. L'attesa per una mano più morbida da parte delle banche centrali e la conferma del calo dell'inflazione tedesca allentano la pressione anche sui bond sovrani dell'Eurozona, con il rendimento dei Btp che scende di sei punti base al 4,66% mentre lo spread Btp-Bund si restringe a 193. A Piazza Affari le vendite si concentrano su Moncler (-3,9%) e gli altri titoli del lusso, come Brunello Cucinelli (-3,5%) e Ferragamo (-1,7%). In affanno anche Tim (-1,4%), Diasorin (-1,6%) e Banco Bpm (-1%), in un contesto di debolezza per per tutto il comparto bancario. Bene invece Iveco (+2,3%), Saipem (+1,6%), Stellantis (+1,2%) e Leonardo (+1,2%).