Borsa: Europa contrastata, sale Wall Street, Milano -0,2%

Borse europee contrastate dopo una mattinata in territorio negativo all'indomani del rischio inflazione paventato dal presidente della Fed Jerome Powell. In rialzo Francoforte (+0,22%) e Londra (+0,16%), poco mossa Madrid (-0,04%), deboli Milano (-0,22%) e Parigi (-0,65%). Positivi invece i listini Usa, con il Dow Jones in crescita dello 0,2% e il Nasdaq dello 0,3%.

Sfiora gli 82 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,5 punti al 3,57% e quello tedesco in calo di 0,1 punti al 2,75%. Prosegue il balzo del greggio (Wti +1,53% a 64,38 dollari al barile), cede il gas naturale (-0,43% a 32,14 euro al MWh), mentre l'oro si mantiene sui massimi (+0,23% 3.770,5 dollari l'oncia). In allungo il dollaro a 85,22 centesimi e 74,42 penny.

Sotto tiro il comparto auto con Stellantis (-3,12%), che si prepara a fermare la produzione in 6 impianti europei in autunno, tra cui quello Pomigliano d'Arco (Napoli). Deboli anche Volkswagen (-1,6%), Renault (-1,3%) e Ferrari (-1,25%). Sugli scudi il comparto della difesa dopo l'assicurazione del presidente Usa Donald Trump sulle future forniture di armi alla Nato. Salgono Hensoldt (+4,45%), Saab (+4,05%), Leonardo (+3,35%) e Rheinmetall(+2,05%).

Pesa il lusso con Swatch (-3,45%), Hermes (-2,9%), Lvmh (-2,4%), Cucinelli (-1,93%) e Moncler (-1,8%). In ordine sparso le banche. Cedono Mediobanca (-1,53%), ed Mps (-1,43%), caute Intesa (-0,28%), Bper (-0,23%) e Unicredit (+0,03%), in rialzo Banco Bpm (+0,5%) e soprattutto Commerzbank (+2,7%), che ha avviato un piano di riacquisto titoli da un miliardo di euro.