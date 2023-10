Borsa, Europa contrastata, Londra frena -0,1%

La seduta sulle Borse europee inizia cauta e volatile. Londra frena (-0,1%) dopo i dati sul mercato del lavoro e in attesa del PMI, a causa dei timori di un nuovo calo. Parigi apre in rialzo dello 0,21%, Francoforte è in territorio positivo ma piatta (+0,01%) e Milano oscilla sopra e sotto la parità, passando da un'apertura in rialzo a un -0,04%.