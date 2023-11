Borsa, Europa contrastata, Londra cede nel finale

Una possibilità mancata per le Borse europee, l'impulso dato dall'apertura di Wall Street si è ridimensionato alla chiusura. Londra ha chiuso in calo (-0,11%) e le altre borse hanno ridotto i guadagni. Milano ha chiuso in rialzo dello 0,13%, Parigi dello 0,69% e Francoforte dello 0,51 per cento.