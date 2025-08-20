Borsa: Europa contrastata, future Usa in rosso, Milano -0,1%

Borse europee contrastate a cavallo della parità nel giorno dell'inflazione dell'Eurozona al 2% come da stime. Le oscillazioni vanno dal -0,2% segnato a Madrid al +0,6% di Londra. Parigi guadagna lo 0,2%, Milano cede lo 0,1% e Francoforte lo 0,37%. Si confermano negativi i future Usa in vista dei verbali dell'ultimo Comitato Federale della Fed, attesi nel pomeriggio, a poche ore dall'avvio del tradizionale simposio di Jackson Hole nel Wyoming (Usa) che sarà l'ultimo per il presidente della Fed Jerome Powell.

Sale a 81 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo in calo di 1 punto al 3,54% e quello tedesco di 1,4 punti al 2,73%. Accelera il greggio (Wti +1,27% a 63,14 dollari al barile), più cauto il gas (+0,5% a 31,4 euro al MWh), mentre gira al rialzo l'oro (+0,1% a 3.229,95 dollari l'oncia). Stabile il dollaro a 85,89 centesimi, mentre la sterlina si indebolisce a 74,17 penny per ogni singolo biglietto verde.

Ancora debole il settore della difesa dopo lo scivolone della vigilia su ipotesi di un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Gira in calo Leonardo (-0,1%) e ampliano il ribasso Rolls-Royce (-1,56%) e Rheinmetall (-1,5%). Non va molto meglio per le banche, con Santander in calo dell'1,05%, SocGen dello 0,93%, Bper dello 0,8%, Unicredit dello 0,5%, Mediobanca dello 0,4%, Popolare Sondrio e Intesa dello 0,3%, Commerzbank e Montepaschi dello 0,2%.

Prese di beneficio per gli automobilistici Stellantis (-0,95%), e Porsche (-1,08%), mentre tiene Ferrari (+0,1%). Contrastati i petroliferi Saipem (-2,55%), Bp (-0,75%), Shell (-0,05%), TotalEnergies (+0,05%) ed Eni (+0,1%).