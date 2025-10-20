Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto ultrasManovraAffitti breviBtp ValoreFurto LouvreGaza
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Europa contrastata, effetto S su Parigi, Milano +1,3%
20 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Europa contrastata, effetto S su Parigi, Milano +1,3%

Borsa: Europa contrastata, effetto S su Parigi, Milano +1,3%

Sotto tiro le banche francesi dopo la perdita della 'doppia A'

Sotto tiro le banche francesi dopo la perdita della 'doppia A'

Sotto tiro le banche francesi dopo la perdita della 'doppia A'

Borse europee contrastate per effetto del declassamento di S&P sulla Francia, che perde la 'doppia A' e scende ad 'A+'. La migliori sono Milano e Madrid (+1,3% entrambe), seguite da Francoforte (+1,05%) e Londra (+0,33%), mentre Parigi (-0,11%) procede in lieve calo. Positivi i future Usa.

In calo il greggio (Wti -078% a 57,09 dollari al barile) e il gas naturale (-0,41% a 31,69 euro al MWh), mentre l'oro appare poco mosso (-0,07% a 4.251,66 dollari l'oncia). Stabile a 79,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,1 punti al 3,39%, mentre quello tedesco ne guadagna 1,3 al 2,59% e quello francese 2,7 al 3,39%. Stabile il dollaro a 85,8 centesimi di euro, mentre si rafforza a 74,55 penny.

Sotto pressione i bancari francesi a partire da Bnp (-7,48%), condannata negli Usa a risarcire 3 cittadini sudanesi naturalizzati americani a seguito dei finanziamenti concessi al Sudan, responsabile di atrocità nei confronti di civili tra la fine degli Anni 90 e il 2010. Va meglio a Credit Agricole (-1,3%) e SocGen (-1,2%), mentre l'intero comparto si muove al rialzo sulle altre piazze finanziarie. A Francoforte Commerzbank guadagna l'1,3%, A Madrid Sabadell il 3,46% e in Piazza Affari salgono Bper (+3,5%), Bps (+3,43%), Intesa (+2,19%), Banco Bpm (+2%), Mps (+1,76%) e Mediobanca (+1,57%).

Acquisti sui produttori di semiconduttori Stm (+2,05%), Infineon (+2%) e Asm (+1,35%) e sul settore della difesa, da Hensoldt (+7,26%) a Rheinmetall (5,06%) e Leonardo (+4,24%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa