Borsa: Europa contrastata, effetto S su Parigi, Milano +1,3%

Borse europee contrastate per effetto del declassamento di S&P sulla Francia, che perde la 'doppia A' e scende ad 'A+'. La migliori sono Milano e Madrid (+1,3% entrambe), seguite da Francoforte (+1,05%) e Londra (+0,33%), mentre Parigi (-0,11%) procede in lieve calo. Positivi i future Usa.

In calo il greggio (Wti -078% a 57,09 dollari al barile) e il gas naturale (-0,41% a 31,69 euro al MWh), mentre l'oro appare poco mosso (-0,07% a 4.251,66 dollari l'oncia). Stabile a 79,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,1 punti al 3,39%, mentre quello tedesco ne guadagna 1,3 al 2,59% e quello francese 2,7 al 3,39%. Stabile il dollaro a 85,8 centesimi di euro, mentre si rafforza a 74,55 penny.

Sotto pressione i bancari francesi a partire da Bnp (-7,48%), condannata negli Usa a risarcire 3 cittadini sudanesi naturalizzati americani a seguito dei finanziamenti concessi al Sudan, responsabile di atrocità nei confronti di civili tra la fine degli Anni 90 e il 2010. Va meglio a Credit Agricole (-1,3%) e SocGen (-1,2%), mentre l'intero comparto si muove al rialzo sulle altre piazze finanziarie. A Francoforte Commerzbank guadagna l'1,3%, A Madrid Sabadell il 3,46% e in Piazza Affari salgono Bper (+3,5%), Bps (+3,43%), Intesa (+2,19%), Banco Bpm (+2%), Mps (+1,76%) e Mediobanca (+1,57%).

Acquisti sui produttori di semiconduttori Stm (+2,05%), Infineon (+2%) e Asm (+1,35%) e sul settore della difesa, da Hensoldt (+7,26%) a Rheinmetall (5,06%) e Leonardo (+4,24%).