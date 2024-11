Borsa: Europa conferma rialzo, Wall Street fiacca, Milano +1,7%

Si confermano in rialzo le principali borse europee nonostante l'andamento fiacco degli indici Usa. In lieve rialzo il Dow Jones (+0,07%) e in calo quasi speculare il Nasdaq (-0,24%), mentre corrono Milano (+1,7%) e Francoforte (+1,55%), seguite da Parigi (+1,25%), Madrid (+1,2%) e Londra (+0,4%). In calo a 121,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5,5 punti al 3,57% e quello tedesco in calo di 3,2 punti al 2,35%. In rialzo il greggio (Wti +1,1% a 69,21 dollari al barile), corre il gas (+3,88% a 45,35 euro al MWh), positivo l'oro (+0,62% a 2.563,34 dollari l'oncia). Si porta su nuovi massimi il dollaro a 0,95 euro, su base annua, e a 0,78 sterline, sui livelli dello scorso giugno. Effetto conti su Burberry (+18,4%), che spinge il resto del settore, da Kering (+3,76%) a Swatch (+3,3%) e Richemont (+2,54%). In Piazza Affari corrono Mps (+12,51%) dopo il collocamento del 15% da parte del Tesoro e l'acquisto del 5% da parte di banco Bpm (+2,78%). Sprint di Tim (+8,66%) dopo i conti e con la prospettiva del ritorno del dividendo. Effetto conti e piano industriale su A2a (+3,09%), mentre il fondo annunciato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso per spingere gli investimenti nel settore dell'auto favorisce Stellantis (+2,54%). Bene anche Volvo (+3,72%), che conferma le trattative in corso per cedere la propria quota del 30% nel costruttore Lynk & Co.