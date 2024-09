Le Borse europee chiudono in calo con i listini appesantiti dagli ordini in vendita su banche, assicurazioni e servizi finanziari. Londra ha perso lo 0,17%, Francoforte lo 0,41% e Parigi lo 0,5 per cento. Solo una manciata di titoli, tra le big, si salvano e tra questi Unicredit (+1,64%) e Commerzbank (+0,82%)