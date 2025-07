Borsa: Europa cede con le trimestrali, a Francoforte crolla Puma

Sono in calo le Borse europee, che risentono delle trimestrali deboli di diverse società. Non a caso la peggiore è Francoforte (-0,86%) dove pesa anche l'indice Ifo sotto le stime. Puma crolla e, dopo essere scesa del 19%, cede ora oltre il 16% dopo aver lanciato un profit warning. Volkswagen ha invece invertito la rotta (+1,2%) dimenticando il ribasso segnato in avvio sulla scia del taglio delle previsioni.

A Parigi (-0,38%) all'indomani di risultati non entusiasmanti Lvmh si muove in cauto rialzo (+0,39%).

Sulla scia dei conti Eni (+0,08%) tiene a Milano dove il listino è quasi in parità (-0,01%). Tra le società che hanno diffuso i risultati negli ultimi giorni Moncler è in recupero (+1,9%) Saipem invece sotto pressione (-2,6%).