Borsa: Europa cauta, guarda agli Usa. Francoforte +0,14%

L'Europa procede con cautela in attesa dell'avvio di Wall Street dove crescono i timori che un mancato accordo sul bilancio negli Usa possa condurre a uno shutdown degli uffici dell'amministrazione pubblica. Francoforte segna un marginale +0,14% dopo l'inflazione superiore alle attese, Parigi perde lo 0,26%, Milano registra una guadagno minimo (+0,1%).
Si conferma bene intonata Azimut (+3,2%) promossa dagli analisti di Mediobanca, e ha ripreso quota Cucinelli (+1%) alla vigilia dei conti. Pesanti Saipem (-3,2%) ed Eni (-1,5%) in linea con il comparto petrolifero che risente del ribasso del greggio per l'idea che Opec+ possa decidere di aumentare il ritmo della produzione. Si assesta invece sotto i nuovi massimi l'oro.