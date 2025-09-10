Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni abbattuti PoloniaUcraina RussiaArticolo 4 NatoProtesta FranciaPaul Baccaglini
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Europa cauta dopo avvio Wall Street, Milano +0,12%
10 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Europa cauta dopo avvio Wall Street, Milano +0,12%

Borsa: Europa cauta dopo avvio Wall Street, Milano +0,12%

Ok Saipem, Moncler e Leonardo. Parigi +0,26% con nuovo premier

Ok Saipem, Moncler e Leonardo. Parigi +0,26% con nuovo premier

Ok Saipem, Moncler e Leonardo. Parigi +0,26% con nuovo premier

Le Borse europee sono caute anche alla luce dell'andamento contrastato di Wall Street dove gli investitori prendono atto dell'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) sceso ad agosto mentre era previsto in crescita: è uno dei dati che la Fed prenderà in considerazione nella riunione di mercoledì prossimo per decidere sui tassi.

Londra e Francoforte si muovono poco sotto la parità è Parigi sale dello 0,26% mentre il rendimento dell'Oat francese (3,462%) resta poco sotto quello del Btp italiano (3,469%) all'indomani della nomina a nuovo premier di Sebastien Lecornu. In marginale crescita Milano (+0,12%) dove si mettono in luce Saipem (+2,6%), Moncler (+2,2%) e Leonardo (+2%). In una giornata nel complesso positiva per le banche Mediobanca guadagna lo 0,82% e Mps lo 0,74 per cento.

La migliore è Madrid (+1,2%), spinta da Inditex (+5,6%) sulla scia della forte partenza delle vendite nel terzo trimestre.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Tassi di interesseBorsa