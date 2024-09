Borsa: Europa cauta, a Milano svetta Unipol +5%

Prosegue poco variata la seduta sulle piazze europee. Londra sale dello 0,10%, Parigi resta sotto la parità (-0,05%), Milano si indebolisce nel pomeriggio e cede lo 0,12% e Francoforte cede lo 0,24 per cento. Il risiko bancario per ora non infiamma i listini, ma sui titoli l'attenzione è alta: Unicredit sale dello 0,56%, Commerzbank dello 0,26% e Deutsche Bank che potrebbe entrare in partita cede lo 0,7 per cento. Prende il volo Unipol (+5% a 10,02 euro) dopo che Mediobanca ha iniziato la copertura sul titolo mettendo un target price a 14 euro, un valore che implica un rialzo del 47% sull'ultima chiusura di Borsa. Bene anche Saipem (+4,94%) dopo la nuova commessa in Qatar.