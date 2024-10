Borsa: Europa cala con le trimestrali e attende l'inflazione

Sono in calo le Borse europee così come i futures su Wall Street dove il Nasdaq cede oltre l'1% appesantito da Microsoft e Meta all'indomani dei conti mentre in giornata li diffonderanno altri due big, Amazon e Apple. C'è attesa intanto per i dati sull'inflazione nell'eurozona e più tardi negli Usa mentre il cambio euro-dollaro è pressoché fermo Nel Vecchio Continente le trimestrali fanno sentire i loro effetti. A Parigi (-0,69%) affonda Bnp Paribas (-6% dopo aver perso fino al 7,5%) per i risultati giudicati deludenti dagli analisti anche in confronto a quelli di Socgen (+8%): di quest'ultima piace inoltre la scelta del ceo di rinnovare le prime linee del management e dare una svolta ai cattivi risultati segnati di recente dalla banca retail. Sempre a Parigi e pure a Milano (-0,3%) ha imboccato una via discendente Stmicrolectronics (-1,7%) per i conti e la guidance. Sulla piazza milanese brilla invece Stellantis (+1,19%) grazie ai ricavi in Europa che hanno compensato i numeri peggiori delle stime del Nord America. Bene poi Leonardo (+0,63%) e Mps (+0,51%) mentre Amplifon soffre ancora (-1,81%). A Francoforte (-0,55%) debole Volkswagen (-1,5%).