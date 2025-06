Borsa: Europa brillante, sale Wall Street, Milano +1,25%

Prosegue in rialzo l'ultima seduta della settimana per le principali borse europee dopo le indiscrezioni da Ginevra sulla disponibilità dell'Iran ad un accordo sul nucleare. Francoforte è la migliore (+1,5%), seguita da Milano (+1,25%), Madrid (+1,1%), Parigi (+1%) e Londra (+0,33%). In rialzo anche gli indici Usa (Dow Jones +0,3% e Nasdaq +0,5%) nonostante gli indici della Fed di Filadelfia al di sotto delle stime, mentre con l'indice predittivo è atteso quasi in parità dopo un precedente calo dell'1%.

In ribasso a 97,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano che cede 2,4 punti al 3,49% e quello tedesco in rialzo di 0,2 punti al 2,52%. In calo il dollaro sotto gli 0,87 euro e a 0,74 sterline, scende l'oro (-0,58% a 3.355,52 dollari l'oncia), mentre si muove poco il greggio (Wti +0,28% a 75,35 dollari al barile) e perde quota il gas (-2,17% a 40,73 euro al MWh).

Gli acquisti prevalgono in tutti i settori, fuorché l'energia e la farmaceutica. In particolare balzano i produttori di semiconduttori Be (+2,17%), Asml (+1,9%) ed Stm (+1,85%). Bene anche l'auto con Stellantis (+1,95%), che smentisce indiscrezioni di stampa sulla possibile cessione di Maserati. Bene anche Renault (+1,35%) e Ferrari (+1,06%).

In campo bancario svetta Mps (+2,45%), seguita da Mediobanca (+2,25%), Santander (+2,2%), Commerzbank (+1,9%), Bper (+1,83%), Unicredit (+1,8%), Intesa (+1,6%), Popolare Sondrio (+1,5%), più cauta Banco Bpm (+0,9%). Rimbalza Tim (+3,18%) che doppia i rivali del settore, mentre cedono i petroliferi Bp (-1,45%), Shell (-0,7%), Eni e TotalEnergies (-0,2% entrambe).