Borsa: Europa azzera perdite, Stoxx 600 +0,2%

Le Borse in Europa recuperano le perdite e si riportano in terreno positivo. Lo Stoxx 600 guadagna lo 0,2% dopo essere arrivato a guadagnare lo 0,5 per cento. Si riportano in parità Parigi (+0,03%), Francoforte (+0,02%) e Londra (+0,08%) mentre Milano riduce il calo allo 0,49 per cento.

Venduti i titoli delle costruzioni e delle compagnie aeree mentre vengono acquistati quelli del settore energia. Shell sale dello 0,6%, Bp dell'1,1%, Total Energies +0,4%, Repsol +0,74 per cento.

In calo Air France Klm (-1%), Lufthansa (-0,7%), Easyjet (-1,3%) e Ryanair (-0,65%). Scivolone per i titoli della difesa con il downgrade di Citi per Hensodt (-1,1%), Renk (-0,4%) e Saab (-1,6%); debole anche Rheinmetall (-1,8%) e Leonardo (-0,2%).