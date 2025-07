Borsa: Europa accelera, proseguono le trimestrali, Milano +0,85%

Consolidano il rialzo le principali borse europee al traguardo di metà seduta con i future Usa positivi alla vigilia della riunione della Fed sui tassi. Salgono dell'1,3% Milano, Parigi e Francoforte, a cui si accodano Madrid (+0,98%) e Londra (+0,56%). Si mantiene sotto quota 80 punti il differenziale tra Btp e Bud decennali tedeschi, come non avveniva dal settembre del 2008, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,9 punti al 3,84% e quello tedesco di 0,1 punti poco sotto il 2,89%.

Invariato il greggio (Wti 66,7 dollari al barile) e il gas naturale (+2,54% a 33,73 euro al MWh), sull'onda dell'accordo Ue-Usa sui dazi e per effetto della maggior richiesta in Asia, dove è previsto un rialzo termico. In lieve calo l'oro (-0,13% a 3.317,75 dollari l'oncia), mentre accelera il dollaro sopra 0,86 euro. Stabile invece a 148,66 yen e di nuovo sotto quota 0,75 sterline.

Effetto conti su Philips (+9,77%), Barclays (+1,65%), Stellantis (-2,5%) e Piaggio (-1%). Tra i produttori di semiconduttori salgono Stm (+1,15%), che ha confermato gli investimenti in Italia in sede di tavolo ministeriale, e Infineon (+1,45%).

In campo bancario corrono Bper (+3,49%), Mediolanum (+2,95%), Banco Bpm (+2,52%), dopo la prospettiva positiva di Moody's, S&P e Fitch sui rispettivi rating, Unicredit e Intesa (+2,4% entrambe). In rialzo anche Santander (+2,2%), Popolare Sondrio (+2,1%) e Mediobanca (+1,3%). Più caute Mps (+0,75%) e soprattutto Commerzbank (+0,27%).