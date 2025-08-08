Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Occupazione GazaEyal ZamirTrump PutinFurto villa FiorelloChatgpt 5Botulino
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Europa a due velocità, pesano assicurazioni, Milano +0,6%
8 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Europa a due velocità, pesano assicurazioni, Milano +0,6%

Borsa: Europa a due velocità, pesano assicurazioni, Milano +0,6%

Future Usa positivi in assenza di dati, effetto dazi sull'oro

Future Usa positivi in assenza di dati, effetto dazi sull'oro

Future Usa positivi in assenza di dati, effetto dazi sull'oro

Si muovono a due velocità le principali borse europee sulla scia della questione dei dazi Usa, che ora si allargano all'oro, con conseguente balzo dei future sul metallo prezioso (+0,87% a 3.402,56 dollari l'oncia). Madrid (+0,67%) è la migliore, seguita da Milano (+0,62%), Parigi (+0,16%), Londra (+0,08%) e Francoforte (-0,25%). Positivi i future su Wall Street in assenza di dati macro. Poco mosso il greggio (Wti -0,06% a 63,85 dollari al barile), debole il gas naturale (-0,22% a 32,88 euro al MWh), con le scorte Ue sopra al 70% e quelle italiane oltre l'82%.

Torna sopra quota 79 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,7 punti al 3,44% e quello tedesco di 1,8 punti oltre il 2,64%. Si stabilizza invece il dollaro a quasi 0,86 euro e a 0,74 sterline.

A pesare sul listino tedesco sono le compagnie di riassicurazione Munich Re (-8,33%) e Hannover Rueck (-3,97%) dopo le rispettive trimestrali, che inglobano le perdite legate alle calamità naturali in aumento nei primi 6 mesi dell'anno. Di pari passo si muove Swiss Re (-2,3%) sulla piazza di Zurigo. Effetto conti anche su Unipol (-3,05%), più cauta Generali (-0,45%), che li ha diffusi due giorni fa.

In rialzo gli automobilistici Stellantis (+1,3%), Renault (+1,2%) e Mercedes (+1,15%) e i produttori di semiconduttori Stm (+1,22%) e Infineon (+1,1%). Bene Campari e Pirelli (+1,6%) entrambe in piazza Affari, mentre in campo bancario svettano Bbva (+1,77%), Banco Bpm (+1,24%), Unicredit (+1,1%) e Credit Agricole (+1%). Più caute Mediobanca (+0,76%), Intesa (+0,59%), Commerzbank (+0,57%), Popolare Sondrio (+0,55%), Montepaschi (+0,5%) e Bper (+0,3%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa