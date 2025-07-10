Borsa: Europa a due velocità, attesa per la lettera di Trump

Borse europee in ordine sparso con gli investitori che guardano alle mosse del presidente Usa, Donald Trump, sui dazi e alla lettera che sarà indirizzata all'Ue. Londra avanza dell'1,1%, Parigi dello 0,6% e Francoforte dello 0,2% mentre Madrid cede lo 0,8% e Milano lo 0,3%.

Fiacchi i future su Wall Street, con cali tra lo 0,1 e lo 0,2%, come pure il dollaro che scambia a 1,173 sull'euro (-0,1%), con gli investitori che sperano in accordi che scongiurino i dazi bilaterali comunicati da Trump ai singoli Paesi e attendono i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione Usa del primo pomeriggio.

Poco mossi i titoli di Stato, con il Btp decennale che si muove attorno al 3,5% e lo spread con il Bund fermo a 84 punti base. A Piazza Affari soffre Iveco (-2,7%) mentre le banche sono oggetto di prese di beneficio, con in testa Unicredit (-1,2%). Fiacche Leonardo (-1%), Bpm (-0,8%) e le utilities, guidate da Italgas (-0,8%) ed Enel (-0,8%), mentre si muovono in controtendenza Stm (+1,5%), Campari (+1,3%) e Stellantis (+1,2%).