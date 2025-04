La Borsa di Tokyo tenta un recupero dai minimi in sei mesi e avvia la seduta col segno più, in scia alla reazione positiva di Wall Street e in attesa di ulteriori segnali dalla Casa Bianca prima della prevista applicazione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,70% a quota 35.866,17, con un guadagno di 248 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro a un livello di 149,70 e sull'euro a 162,10.