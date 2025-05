Borsa di Tokyo apre in calo: Nikkei perde l'1,11% in attesa dei negoziati Giappone-USA

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in calo, in scia alla contrazione a Wall Street, dopo l'aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario, e in attesa dell'avvio del terzo round dei negoziati sul commercio, tra la delegazione del Giappone e l'amministrazione Trump a Washington. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l'1,11%, a quota 36.885,38, con una perdita di 413 punti. Sul fronte dei cambi lo yen guadagna terreno sul dollaro, a 143,60, mentre è poco variato sull'euro, a 162,80.