La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, in seguito alla avanzata sostenuta degli indici azionari statunitensi dopo l'esito delle elezioni americane con la vittoria netta di Donald Trump. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,73% a quota 39.768,52, con un guadagno di 287 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 154,20, ai minimi in 3 mesi, e sull'euro a 165,60.