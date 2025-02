Borsa di Milano in rialzo: Popolare di Sondrio e Banco Bpm protagonisti

La Borsa di Milano segna il maggior rialzo fra quelle europee sostenuta dai titoli delle banche. Svetta in realtà Camapri (+1,7%) ma si mette in luce la Popolare di Sondrio (+2,27%) che ha rigettato l'offerta di Bper (+1,52%). Dopo un balzo iniziale di quasi il 3,9% ha ridotto i guadagni Banco Bpm (+1,64%) che ha presentato i conti e il piano e ha alzato a 7 euro il prezzo di offerta su Anima Holding (-1,15% a 6,9 euro). Acquisti anche su Nexi (+1,46%): il Corriere della Sera ha scritto che Poste (+0,17%) darebbe a Cdp la sua quota nella società dei pagamenti in cambio della partecipazione della Cassa in Tim (-0,1%).