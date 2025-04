Borsa di Milano in calo, lusso e Campari in difficoltà, Amplifon brilla

La Borsa di Milano (-0,3%) prosegue fiacca, in linea con gli altri listini europei in vista della riunione della Bce. A Piazza Affari pesa il settore del lusso con Moncler (-2,9%) e Cucinelli (-1,2%), dopo i conti del primo trimestre. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 118 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,7%.

Vendite anche per Campari (-1,1%). In ordine sparso le banche mentre si guarda all'assemblea di Mps (-0,4%) per l'aumento di capitale finalizzato all'offerta su Mediobanca (+0,8%). Salgono Unicredit (+0,4%) e Banco Bpm (+0,1%).

Seduta positiva per Amplifon (+2,2%). In luce Poste (+0,9%) e Enel (+0,6%). Tra i titoli a minor capitalizzazione è debole Bialetti (+0,2%), dopo il balzo della vigilia con la vendita della maggioranza a Nuo Capital, che fa capo al magnate cinese Stephen Cheng, ed in vista dell'opa per il delisting.