Borsa di HK vola su inflazione USA, +3,92% alla chiusura

La Borsa di Hong Kong ha festeggiato l'inflazione Usa di ottobre, salita al 3,2%, la prima volta in quattro mesi in frenata, alimentando le aspettative di una pausa della Federal Reserve sui rialzi dei tassi d'interesse. L'indice Hang Seng è balzato del 3,92%, raggiungendo i 18.079,00 punti. I titoli hi-tech, come Alibaba e Tencent, sono saliti di circa il 5%, con JD.com che ha registrato un rialzo superiore al 6%. Inoltre, le vendite al dettaglio cinesi di ottobre sono aumentate del 7,6% su base annua, un dato superiore alle previsioni degli analisti, e più veloce degli ultimi 5 mesi: un segnale che alimenta la fiducia su un'economia ancora incerta.