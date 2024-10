Borsa: crolla la Cina su incertezze dell'economia, sale Tokyo

Borse di Asia e Pacifico con le Piazze cinesi che crollano. A pesare le incertezze legate all'economia, a dispetto delle rassicurazioni fornite dalle autorità di Pechino. Il timore è che l'ultima ondata di stimoli possa essere insufficiente per convincere gli investitori su una ripresa sostenibile. Shanghai cede così il 4,3%, Shenzhen il 5%. Tiene invece Hong Kong (+0,16%). Chiude in rialzo Tokyo (+0,87%) con gli acquisti che si concentrano sui tecnologici, seguendo l'accelerazione del listino di riferimento del Nasdaq Usa, e l'arretramento dei prezzi del petrolio, dai massimi di metà agosto, malgrado il protrarsi delle tensioni in Medio Oriente. Previsti in rialzo gli indici europei mentre i future su Wall Street sono negativi. Previsti in serata i verbali delle ultima riunione della Fed.