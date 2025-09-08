Venerdì 5 Settembre 2025

8 set 2025
Borsa: bene Milano (+0,3%) con l'Europa, brilla Banco Bpm

Parigi guadagna lo 0,5%. A Francoforte corre Commerzbank

Parigi guadagna lo 0,5%. A Francoforte corre Commerzbank

Parigi guadagna lo 0,5%. A Francoforte corre Commerzbank

L'Europa è bene intonata in avvio di una settimana che vedrà giovedì la riunione della Bce dalla quale non è atteso un nuovo taglio dei tassi. Il voto, previsto di sfiducia, sull'attuale governo francese e i conseguenti problemi sul debito pubblico non impensieriscono intanto gli investitori. In vista dell'esito della discussione sulla fiducia che comincia alle ore 15 e dovrebbe concludersi dopo le 19, Parigi guadagna lo 0,5% e il rendimento del titolo di Stato decennale è sceso dal 3,44 a 3,43 per cento.

Fa meglio Francoforte +0,7% rassicurata dalla produzione industriale tornata a crescere a luglio mentre Londra è al palo (+0,15%). A Milano (+0,3%) è rally per Banco Bpm (+3,35%) sull'ipotesi di stampa di un asse con Credit Agricole in alternativa a un terzo polo con Mps-Mediobanca. Per queste ultime si chiude oggi l'opas e segnano ora rispettivamente una crescita dello 0,35% e del 0,4% in linea col listino. Unicredit è in rialzo dello 0,99% e Commerzbank ha allungato a Francoforte (+3,48%) dopo il rafforzamento di Morgan Stanley nel capitale.

In luce Buzzi (+2%), Pirelli (+1,63%) e Saipem (-1,58%) quest'ultima in una buona giornata per i titoli legati al petrolio all'indomani di Opec+. Eni guadagna lo 0,98 per cento.

