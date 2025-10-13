Borsa: avanti con rimbalzo Europa, bene Milano +0,6%

Il rimbalzo delle Borse in Europa prosegue, Milano in particolare, che venerdì ha incassato la conferma del rating sovrano da S&P, sale dello 0,65 per cento. Bene anche Parigi (+0,48%), Francoforte (+0,51%), Madrid (+0,67%). Resta cauta Londra (+0,09%).
Intanto i future sugli indici americani sono positivi, preannunciando un recupero dopo il calo di venerdì scorso, sull'apertura del presidente Trump a una possibile soluzione nelle relazioni commerciali con la Cina.
A Piazza Affari la testa del listino rimane presidiata da Buzzi (+4%), Tim (+3,16%), St (+2,9%) e Stellantis (+2,9%). Amplia le perdite Ferrari (-2,7%) e si appesantisce Diasorin (-1,3%).