Borsa asiatica chiusa contrastata, Cina in deflazione

Le Borse asiatiche terminano la giornata con risultati contrastanti, poiché la Cina continua a sperimentare una deflazione anche nel mese di dicembre, con segnali minimi di ripresa. Un altro aspetto di rilievo riguarda le prossime azioni delle banche centrali in materia di politica monetaria, con l'inflazione negli Stati Uniti che accelera. Tokyo chiude in rialzo (+1,5%), consolidando i guadagni e stabilendo un nuovo record per il quarto giorno consecutivo. Sul fronte dei cambi, lo yen rimane stabile rispetto al dollaro a 145,10 e all'euro a 159,20. Al momento della stesura, Hong Kong (-0,2%), Shanghai (-0,02%), Shenzhen (-0,5%), Seul (-0,6%) e Mumbai (+0,8%) presentano ancora scambi deboli. Dal Regno Unito, si attendono dati sulla produzione industriale e sul PIL, mentre sono previsti anche i dati sull'inflazione definitiva di dicembre per Francia e Spagna, nonché l'indice dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti.